Aktivisten stören Gottesdienst an Heiligabend in Basel

Basel Vermummte Aktivisten haben an Heiligabend einen Gottesdienst in Basel gestört. In der Kirche Kleinhüningen entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Frieden statt Hetze“ und beschimpften die Pfarrerin, wie die Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa