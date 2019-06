Aktien von Fiat Chrysler und Renault nach Fusions-Aus unter Druck

Frankfurt/Main Das Aus für die angestrebte Fusion von Fiat Chrysler und Renault stößt Anlegern bitter auf. Die Aktien beider Autobauer mussten herbe Kursverluste einstecken. Fiat Chrysler verloren an der Börse in Mailand zum Handelsauftakt fast 4 Prozent, für Renault ging es in Paris um rund 7 Prozent abwärts.

