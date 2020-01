Aktien New York: Erneute Rekorde zum Jahresauftakt

New York Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten ist auch im neuen Jahr weitergegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schwang sich wie seine anderen großen New Yorker Indexkollegen in Rekordhöhen. Am Ende legte er um 1,16 Prozent auf 28 868,80 Punkte zu.

