Aktien New York: Dow nach Vortagsrekord fast unverändert

New York Die jüngsten Rekorde vor Augen haben es die Anleger an den US-Börsen gemächlich angehen lassen. Am Ende trat der Dow Jones mit 27 781,96 Punkten so gut wie auf der Stelle. Er verlor dabei gerade einmal 0,01 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa