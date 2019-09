AfD-Beben: Doch CDU gewinnt in Sachsen, SPD in Brandenburg

Dresden Die AfD hat mit Rekordergebnissen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die politische Landschaft im Osten verschoben. Trotzdem können die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg mit Mühe und Not weiter regieren.

