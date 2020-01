Ärger wegen umstrittener Banner auf Nürnberger Bauern-Demo

Nürnberg Nach einer Demonstration von Landwirten in Nürnberg gibt es Ärger um Banner mit in rechtsextremen Kreisen verwendeten Symbolen an einzelnen Traktoren. Der Veranstalter der Demo, Sebastian Dickow, bestätigte, dass einzelne Teilnehmer am Freitag mit Transparenten aufgefallen waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa