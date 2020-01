Acht Tote bei Brand in Behindertenheim an deutscher Grenze

Vejprty Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Behinderte in Tschechien an der Grenze zu Deutschland sind acht Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner seien schwer verletzt worden, davon befinde sich ein Mensch in einem kritischen Zustand.

