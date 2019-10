Abtreibungen und Homo-Ehen in Nordirland erlaubt

London In Nordirland ist eine neue Gesetzgebung in Kraft getreten, nach der künftig Abtreibungen unter bestimmten Bedingungen und Homo-Ehen erlaubt sind. Die Änderungen waren zuvor im Sommer vom britischen Unterhaus in London beschlossen worden, berichten britische Medien.

