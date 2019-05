Abschied von Hannelore Elsner bei Trauerfeier in München

München Verwandte, Freunde und Weggefährten können der Schauspielerin Hannelore Elsner heute Mittag in München die letzte Ehre erweisen. In der katholischen Jesuitenkirche St. Michael in der Altstadt gibt es eine öffentliche Trauerfeier, zu der neben der Familie viele geladene Gäste erwartet werden.

