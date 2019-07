Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen

Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen ein weiterer Flug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen. Die Maschine aus Leipzig mit 45 abgeschobenen Afghanen an Bord landete kurz vor 8.00 Uhr Ortszeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa