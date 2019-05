Ab in die Büsche: Nabu-Aktion „Insektensommer“ startet

Berlin Der Naturschutzbund will wissen, was in Deutschland krabbelt, summt und flattert: Von heute an sind die Menschen zur Teilnahme an der Aktion „Insektensommer“ aufgerufen. Dabei soll man an einem Ort eine Stunde lang Sechsbeiner beobachten, bestimmen und zählen, wie der Nabu mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa