62. Grammys: Billie Eilish und Lizzo sind die Favoritinnen

Los Angeles Die Sängerinnen Lizzo und Billie Eilish gehen als Favoritinnen in die Verleihung der diesjährigen Grammy Awards. Beide sind bei der 62. Vergabe des bedeutendsten Musikpreises der Welt in dieser Nacht in Los Angeles in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: „Song des Jahres“, „Aufnahme des Jahres“, „Album des Jahres“ und „Bester neuer Künstler“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa