526 Zähne im Mund eines indischen Kindes gefunden

Neu Delhi Eine ungewöhnlich große Zahl an Zähnen haben Ärzte im Südosten Indiens nach eigenen Angaben aus dem Kiefer eines Jungen herausoperiert. Man habe 526 Zähne von 0,1 Millimeter bis 15 Millimeter entfernt, heißt es aus dem Saveetha Dental College and Hospital in Chennai.

