50 Jahre Mondlandung: Raumfahrt-Objekte werden versteigert

New York Zum 50. Jahrestag der Mondlandung sollen in New York rund 200 Erinnerungsstücke an Meilensteine der US-Raumfahrtgeschichte versteigert werden. Teuerstes Objekt werde Schätzungen zufolge das Original-Handbuch des „Apollo 11“-Mondlanders werden, teilte das Auktionshaus Christie's mit.

