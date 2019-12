50 000 Mark in Wanduhr vom Flohmarkt

Aurich Ein Mann aus Aurich in Ostfriesland hat in einer Wanduhr vom Flohmarkt 50 000 Mark gefunden. Das Geld sei in der Holzverkleidung der Uhr versteckt gewesen, sagte ein Stadtsprecher. Dies fiel dem Mann nach dem Kauf aber erst zuhause auf.

