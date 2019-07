34 000 Seemeilen: Extremsegler startet zu Rekordversuch

Les Sables-d’Olonne Der Österreicher Norbert Sedlacek ist in Sables-d’Olonne an der Atlantikküste zur ersten erweiterten Weltumsegelung gestartet. Der 57-Jährige will nonstop und einhand an beiden Polen vorbei die Welt umsegeln.

