25 Migranten in Kühlcontainer auf Fähre Richtung England

Rotterdam 25 Migranten sind in einem Kühlcontainer auf einer dänischen Frachtfähre gefunden worden. Wie die Polizei der niederländischen Stadt Rotterdam am Abend auf Twitter mitteilte, wurden die Migranten am Nachmittag entdeckt.

