21-Jähriger fährt auf S-Bahn-Dach mit und fängt Feuer

Frankfurt/Main Ein 21-Jähriger ist auf dem Dach einer S-Bahn in Frankfurt am Main mitgefahren und hat dabei Feuer gefangen. Laut eines Sprechers der Bundespolizei kam der Mann an die Oberleitungen, während der Zug durch einen S-Bahn-Tunnel fuhr.

