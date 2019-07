2. Liga: Nürnberg schlägt zum Auftakt Dresden

Dresden Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ist mit einem Sieg in die Mission Wiederaufstieg gestartet. Die Franken gewannen ihr Auftaktspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden 1:0. Nikola Dovedan traf vor 29 753 Zuschauern in der 53. Minute.

Von dpa