15-Jährige soll kleinen Halbbruder getötet haben

Detmold Am Tatort erinnern eine Kerzen und Blumen an den kleinen Jungen: Eine 15-Jährige soll in Detmold bei Bielefeld ihren drei Jahre alten Halbbruder getötet haben. Eine Nacht lang war die Jugendliche nach Angaben der Ermittler dann noch auf der Flucht, bevor sie am Vormittag im benachbarten Lemgo festgenommen wurde.

