„Ich habe Angst um mich, um meine Freunde" : Wie die Teilmobilmachung in Russland Familien auseinanderreißt

Mit 300 000 Reservisten will Russlands Präsident Wladimir Putin sein Militär für den Krieg gegen die Ukraine verstärken. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Moskau Die Mobilmachung in Russland reißt Familien aus ihrem gewohnten Leben. In Moskau müssen viele gleich nach dem Gang ins Einberufungsamt in den Bus zum Militärcamp – und wohl bald in den Krieg.