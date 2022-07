Telefonat Jo Biden – Xi Jiping : Konflikt um Taiwan: China warnt die USA vor „Spiel mit dem Feuer“ – Droht Waffengewalt wie in der Ukraine?

Washington/Peking China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Eine geplante Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in die Hauptstadt des Inselstaates hält Peking für eine Provokation. Nach einem mehr als zweistündigen Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping fallen die Erklärungen unterschiedlich aus.

Nach USA-Warnungen im März an China jetzt Gegenzug aus Peking

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete über das Gespräch am Donnerstag, Xi habe noch einmal erläutert, dass die Position der chinesischen Regierung und des chinesischen Volkes in der Taiwan-Frage einheitlich seien: Die entschlossene Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität Chinas sei der feste Wille des mehr als 1,4 Milliarden Menschen zählenden chinesischen Volkes.

Unterschiedliche Darstellung der Ergebnisse nach dem Telefonat zwischen Joe Biden und Xi Jinping

Das Weiße Haus teilte mit, Biden habe in dem Gespräch mit Xi betont, dass sich die Politik der USA in Bezug auf Taiwan nicht geändert habe und dass die Vereinigten Staaten Chinas Bestreben, den Status quo zu ändern oder den Frieden und die Stabilität zu untergraben, entschieden ablehnten. Biden und Xi hätten eine Reihe von Themen erörtert, die für die bilateralen und internationalen Beziehungen von Bedeutung seien – etwa den Klimawandel und die Gesundheitssicherheit.

Droht ein bewaffneter Konflikt wie in der Ukraine?

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar befürchten Experten, dass China auch Taiwan mit Waffengewalt in die Knie zwingen könnte. Die Führung in Taiwan sieht sich im Gegensatz zu Festland-Chna als demokratische Republik. China hingegen sieht die Insel als abtrünnige Provinz, die zur Nation gehört. 1949 hatte sich Taiwan abgespalten. Nach Entspannung und Annäherung der beiden Regierungen nahmen die Konflikte zuletzt wieder zu.