Nach Militäroffensive der Türkei : Wegen humanitärer Katastrophe – AKK fordert Sicherheitszone in Nord-Syrien

Berlin Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fordert eine internationale Sicherheitszone zwischen Türkei und Syrien. Auch Deutschland soll sich daran beteiligen, verlangt die Saarländerin.

Es geht um die Militäroffensive der Türkei in Nord-Syrien. Seit deren Beginn am 9. Oktober sind die Menschen in der betroffenen Region in größter Gefahr. Deswegen fordert die Saarländerin Sicherheitszone in Nord-Syrien, die international kontrolliert werden soll. Das sagte AKK am Montagabend (21. Oktober) in den Tagesthemen der ARD im ersten Fernsehprogramm. Dabei verlangt die Politikerin auch ein Engagement Europas. Bislang seien die Staaten „nur Zaungast“ gewesen. Dabei gehe es in Nord-Syrien auch um Sicherheitsinteressen Europas.