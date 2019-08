Ehrungen : Verdienstorden gibt es immer noch häufiger für Männer

Berlin Thomas de Maizière hat in diesem Jahr eines bekommen, Volker Schlöndorff auch, aber auch Rieke Eulenstein und Ramona Ramsenthaler. Die beiden Frauen aus St. Wendel und Schwerin verbindet mit dem Ex-Innenminister und dem Regisseur, dass sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurden.

Eine Minderheit bleiben sie trotzdem. So gingen im ersten Halbjahr 2019 von 521 verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, wie die Auszeichnung offiziell heißt, 187 an Frauen und 334 an Männer. Das bedeutete einen Frauenanteil von 36 Prozent. Er war damit so hoch wie nie zuvor.