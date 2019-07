Interviev Gesine Schwan : „Die SPD ist nicht die Titanic“

Berlin Die Suche hat begonnen: Eine, einer oder eine Doppelspitze soll die SPD aus der Krise führen. Gesine Schwan, 2004 und 2009 Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, traut sich den Parteivorsitz zu. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert sich die 76-Jährige Politikprofessorin über ihre Ziele, die Fehler von Ex-Chefin Andrea Nahles und ein Tandem mit Juso-Chef Kevin Kühnert.

Frau Schwan, was reizt Sie an einem Job auf der Titanic?

Schwan: Die SPD ist eine gefährdete Partei. Es hat mich bedrückt, wie sie schon seit längerer Zeit abgeschrieben worden ist. Das empfinde ich als völlig unangemessen gegenüber den Leistungen von vielen Sozialdemokraten in der Vergangenheit und in der Gegenwart.

Was treibt Sie an?

Schwan: Ich will, dass wieder mehr Mut entsteht und meine Partei nicht weiter in der Depression versinkt. Das ist mein Motiv. Ich verstehe mich als Mutmacherin.

Schwan: Ich will nicht unbedingt Parteivorsitzende werden. Ich habe es aber auch nicht ausgeschlossen, wenn es genügend Rückhalt für mich gibt. Ich glaube überhaupt nicht an Heilsbringer. Es geht mir nur darum, Potenziale zu stärken, die ich in der Partei sehe.