Bundesparteitag in Berlin Anke Rehlinger als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende wiedergewählt

Der Finanzpolitiker Achim Post aus Nordrhein-Westfalen ist in die engere Führungsriege der SPD gewählt worden. Bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden am Freitag auf dem Bundesparteitag in Berlin erhielt er 78,2 Prozent der Stimmen. Post ersetzt somit Thomas Kutschaty, der als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr krachend gescheitert war und nicht erneut antrat.