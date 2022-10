Was droht im Winter? : So soll die Strompreisbremse funktionieren

Berlin Wird der Winter kalt, könnte im Februar das Gas ausgehen. Das Wirtschaftsministerium will den Strompreis nach dem Vorbild des Gaspreises subventionieren. Das Geld soll aus der Abschöpfung von Gewinnen bei RWE und Co. kommen.

Was droht im Winter?

Die Bundesnetzagentur hat neue Szenarien gerechnet. „Wenn wir unser Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin einhalten, drei LNG-Terminals spätestens zum Jahresbeginn einspeisen und der Rückgang der Importe sowie der Anstieg der Exporte eher moderat ausfällt, dann kommen wir ohne eine nationale Gasmangellage durch den Winter“, heißt es in einer Einschätzung der Behörde, die in Berliner Kreisen zirkuliert. Wenn das Deutschland zur Verfügung stehende Gas leicht sinken würde von 97 auf 78 Gigawattstunden, könnte eine Mangellage voraussichtlich vermieden werden – und zwar bei einem normalen wie einem kalten Winter. Doch die Gefahr ist nicht gebannt: Wenn sich Importe und Exporte so entwickeln, dass Deutschland nur 51 Gigawattstunden zur Verfügung hat, „würde eine Gasmangellage bereits ab Ende Februar drohen“, heißt es in der Einschätzung.