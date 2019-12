2010 bis 2020 : Die Zehnerjahre zwischen Selfies, Serien und Tinder

Selfiestick in Aktion: Drei Freunde posieren an der Elbe in Hamburg für ein Selfie. Foto: Getty Images/ istock/piola666

Berlin In den Nullerjahren brachen die Wlan-Zeiten an, das Smartphone kam auf. Und jetzt sind auch schon die Zehnerjahre vorbei, in denen Instagram, Emojis, Selfie­stangen, Sprachnachrichten und Sprachassistenten wie Alexa einen Siegeszug antraten.

Das neue digitale Leben – inklusive verspanntem Handy-Nacken. Die Zehnerjahre, das war auch das Jahrzehnt eines langen Konjunkturhochs zumindest in Deutschland, andererseits aber auch eine Dekade, die geprägt war von Terrorangst mit Anschlägen etwa in Paris und Nizza und auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Prägende Erfahrung und viel Stoff für Streit und Hetze in Europa war die sogenannte Flüchtlingskrise, die nicht zuletzt wegen des verheerenden Krieges in Syrien entstand.