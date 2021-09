Corona macht der Branche immer noch zu schaffen : Saar-Reiseveranstalter tun sich zusammen: „Hier geht es um Hunderte Arbeitsplätze im Saarland“

„Hier geht es um Lebenswerke, hunderte Arbeitsplätze im Saarland“. sagte Reisebüro-Unternehmer Jörg Franzen am Sonntag in Lebach auf der Gründungsversammlung des saarländischen Reseverbands. Foto: BeckerBredel

Lebach Die Corona-Krise hat die Reiseunternehmen im Saarland schwer getroffen. Jetzt formieren sie sich in einem Verband und wollen sich Gehör verschaffen – und das haben die Reiseexperten jetzt vor.

Von Frank Bredel und Laura Ockenfels

Durch die Corona-Pandemie reisen immer weniger Menschen in ihrem Urlaub ins Ausland. Viele bleiben aus Angst vor einer Ansteckung oder der Quarantäne nach dem Urlaub gleich zu Hause und verbringen ihre Ferien daheim. Das merkt auch die Tourismusbranche, da die Saarländer in diesem Jahr nicht wie in früheren Jahren in Reisestimmung kommen.

„Heute findet die Gründungsversammlung des saarländischen Reiseverbands hier in der Stadthalle in Lebach statt. Wir haben einige politische Gäste, die uns in unserem Vorhaben sehr unterstützen. Wir Reisebüros, Reiseveranstalter und Busreiseveranstalter wollen gehört werden“, sagt Jörg Franzen, Reisebüroinhaber und Sprecher des neuen Verbands am Sonntag. Rund 40 Personen aus der Tourismusbranche nahmen an der Veranstaltung teil. Die Politiker Markus Tressel (Grüne), Oliver Luksic (FDP) und Sarah Gillen (CDU) halten ihre Reden. Doch auch Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill (parteilos) kommt zu Wort: „Diese Aktion passt in unser Saarland, denn Großes entsteht bekannterweise im Kleinen. Der Reiseverband macht schon heute mit verschiedenen Aktionen bundesweit auf sich aufmerksam. Ich hoffe für die Reisebranche, dass schon bald alles besser wird und es Veränderungen geben wird.“ Ende vergangenen Jahres hatte sich der Verband formiert, aber wegen Corona noch nicht wirklich gründen können.