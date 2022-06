Bundesregierung unter Druck : „Das Steuergeld ist nicht für die Taschen der Mineralölkonzerne“ – Rehlinger fordert mehr Entlastung

Saarbrücken/Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Donnerstag weitere Entlastungen wegen der hohen Energiepreise und der Inflation gefordert. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) erwartet von der Bundesregierung eine härtere Gangart mit den Ölkonzernen.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nahm am Donnerstag (2. Juni) erstmals an einer Ministerpräsidentenkonferenz teil. Nach den Bund-Länder-Gesprächen rechnet Rehlinger mit weiteren Entlastungen für die Bürger – insbesondere für Menschen mit kleinem Einkommen und Rentner. „Bund und Länder haben bereits Milliarden-Entlastungen beschlossen, die schrittweise Wirkung entfalten. Das wird allerdings nicht das letzte Entlastungspaket gewesen sein“, kündigte Rehlinger am Donnerstagabend an.