Landtagsdebatte Klimaschutzgesetz nimmt erste Hürde im Landtag – Kritik von CDU und AfD

Die AfD betonte in mehreren Wortmeldungen die Wichtigkeit des Naturschutzes. Aber „Klimapolitik lehnen wir ab“, erklärte Carsten Becker. Die Partei hatte zwei Anträge in die Sitzung eingebracht, die in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert wurden: Einer betraf das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen sowie das Verbrennerverbot, im zweiten forderte die AfD aufgrund der anhaltenden Dürre in Frankreich ein saarländisches Wasserkonzept. Diese wurden ebenso abgelehnt wie ein Antrag der CDU, der sich ebenfalls mit dem Verbot fossiler Heizungen befasste.