Lisette Hörig Saarländerin zur Vorsitzenden des Verdi-Gewerkschaftsrates gewählt

Der Bundeskongress der Gewerkschaft bestätigte den 56-Jährigen am Montag in Berlin mit 92,5 Prozent im Amt, wie Verdi mitteilte. Der gelernte Verpackungsmittelmechaniker gehört bereits seit 2001 dem Verdi-Bundesvorstand an. Von 2002 bis 2019 war er stellvertretender Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft, seit 2019 ist er als Nachfolger von Frank Bsirske Bundesvorsitzender der Gewerkschaft, die nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Mitglieder hat.