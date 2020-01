Erfahrungsberichte : Sieben Saar-Politiker – und der tägliche Hass

Saarbrücken Nicht nur Bundespolitiker wie Renate Künast bekommen es ab: Auch im Saarland berichten Amtsträger von einer „zunehmenden Verrohung“.

Ulrich Commerçon wollte es sich nicht bieten lassen. Er erstattete Anzeige. Gegen Unbekannt. Gegen diejenigen, die ihn unter anderem als „stinkende Ratte“ und „verfluchten Vaterlandsverräter“ beschimpft hatten. In Online-Kommentaren oder per Mail. Das war 2017. Damals war Commerçon noch saarländischer Bildungsminister, fasste seine Erfahrungen für die SZ zusammen. Und auch heute sagt der 51-Jährige, der mittlerweile SPD-Fraktionschef im Landtag ist: „Wo persönliche Anfeindungen strafrechtliche Grenzen überschreiten, werde ich diese auch in Zukunft zur Anzeige bringen.“ Null Toleranz also. Parteikollege Lars Klingbeil würde das jederzeit unterschreiben.