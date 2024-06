Tag der Organspende Neue Debatte: Saar-Gesundheitsminister spricht sich für die Widerspruchslösung für Organspenden aus

Abgeordnete mehrerer Bundestagsfraktionen planen einen neuen Anlauf zu einer grundlegenden Reform der Organspende in Deutschland. Wie das ARD-Hauptstadtstudio am Samstag berichtete, unterstützt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Pläne zur Einführung einer Widerspruchslösung. Sie würde das Leben tausender Menschen besser machen, so der Minister.