Wie das Reisen in der EU wieder funktionieren soll : Ein Freifahrtschein aus der Corona-Krise

Brüssel Die EU-Kommission will Impfausweise schon zum 1. Juni einführen. Eine Diskriminierung von Nicht-Geimpften soll aber ausgeschlossen werden.

Es ist das lange erhoffte Sig- nal für den Sommerurlaub 2021: Schon ab dem 1. Juni dieses Jahres sollen Reisen innerhalb der 27 EU-Staaten sowie in die Schweiz, nach Norwegen und Liechtenstein wieder möglich sein. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Brüssel ihren Vorschlag für ein „Digitales Grünes Zertifikat“ vorgestellt, ein Freifahrtschein nicht nur für Geimpfte. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es handelt sich um eine Bescheinigung in der Sprache des „Pass“-Inhabers sowie auf Englisch, die entweder digital auf dem Smartphone oder auf Papier mitgeführt werden kann. Ein sogenannter QR-Code enthält die wichtigsten Daten des Besitzers: Name, Geburtsdatum, Ausstellungsdatum sowie eine digitale Unterschrift der Klinik, des Impfzentrums oder des Arztes, der eine Impfung vorgenommen hat, sowie den Namen des verwendeten Vakzins. Bei Nicht-Geimpften können PCR-Tests gespeichert werden. Wer von einer Covid-19-Erkrankung geheilt ist, kann dies ebenfalls hinterlegen.

Bisher gibt es ja nur einen Vorschlag der EU. Es wird noch dauern, bis der wirklich beschlossen werden kann. Deshalb erscheint es derzeit auch schwer vorstellbar, dass dieses Zertifikat bereits im Sommer 2021 für die Einreise in asiatischen, lateinamerikanischen oder afrikanischen Staaten und die USA ausreicht. Die EU hat Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgenommen, um ihren Vorschlag zur Grundlage für eine globale Lösung zu machen.

Wie lange ein Zertifikat gilt, sei noch offen, hieß es am Mittwoch in Brüssel. Dazu benötige man weitere wissenschaftliche Erkenntnisse. Fest steht aber bereits, dass die Bescheinigung über eine überstandene Coronavirus-Infektion maximal 180 Tage gültig sein wird.

Eine erste Antwort auf diese Frage wird es in der nächsten Woche geben, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU zusammenkommen. Kanzlerin Angela Merkel war bisher zurückhaltend, weil sie verhindern will, dass eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Geimpften und noch nicht Geimpften entsteht. Richtig ist aber auch: Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Modell kann nur funktionieren, wenn alle 27 Mitgliedstaaten sowie die Schweiz, Liechtenstein und Norwegen mitmachen. Die Kommission will deshalb zu einem umstrittenen Mittel greifen. Sie erwägt, den Impfausweis per Verordnung durchzusetzen, die die Mitgliedstaaten umsetzen müssen.