Größte Sorge wegen Zuwanderung : Deutsche haben laut Umfrage immer weniger Angst

Berlin (dpa) Die Deutschen sind im Schnitt deutlich optimistischer und weniger von Ängsten geplagt als in den vergangenen Jahren. Die Stimmung sei so gut wie seit 25 Jahren nicht mehr, heißt es in der Auswertung der aktuellen Repräsentativ-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ für die R+V-Versicherung.

Besonders die Ängste vor Terroristen und der Politik von US-Präsident Donald Trump plagen heute weniger Menschen als vor einem Jahr. 30 Jahre nach dem Mauerfall wurde ein Unterschied aber größer: In Ostdeutschland sind alle Ängste weiter verbreitet als im Westen.