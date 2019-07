Fälle in : Bekannte Rechtsstreitigkeiten um Leben oder Sterbenlassen

Paris Dürfen Ärzte und Gerichte über Leben und Tod entscheiden? Zehn Rechtsstreite:

Alfie Evans: Der knapp zweijährige Junge stirbt am Ende April 2018 in einer Liverpooler Kinderklinik. In den Wochen zuvor gibt es ein intensives Ringen um die medizinische Versorgung des Jungen, der an einem fortschreitenden Abbau des Nervengewebes leidet. Britische Gerichte geben den Ärzten recht, die die Behandlung aufgeben. Zugleich lehnen sie sowohl eine Verlegung nach Hause als auch in die vatikanische Kinderklinik Bambino Gesu ab, die sich angeboten hat. Auch Papst Franziskus interveniert persönlich.