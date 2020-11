Neues Gesetz geplant : Polizeigewalt hält Frankreich in Atem

Paris Videos zeigen das brutale Vorgehen von Beamten im Einsatz. Ein neues Gesetz soll das Filmen von Polizisten einschränken.

Fußballer äußern sich eher selten zur Tagespolitik. Die Wortmeldungen von Antoine Griezmann und Kylian Mbappé haben deshalb besonderes Gewicht. Die beiden französischen Stürmerstars haben auf ihren Twitter-Accounts ein Video geteilt, auf dem offensichtlich drei Polizisten auf einen wehrlosen Mann einprügeln. „Ich zweifle an meinem Frankreich“, schreibt Griezmann dazu und meint damit die offensichtliche Polizeigewalt, über die in Frankreich im Moment heftig diskutiert wird. „Stop dem Rassismus“, fordert Mbappé.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage machen in den sozialen Medien Videos die Runde, die das brutale Vorgehen von Beamten dokumentieren. Bei der Räumung eines illegalen Protestcamps von Migranten mitten in Paris war zu sehen, wie Polizisten Menschen mit großer Gewalt aus ihren Zelten zerren. Nun hat die Internet-Plattform „Loopsider“ ein weiteres Video veröffentlicht, auf dem der schwarze Musikproduzent Michel Zecler schwer misshandelt wird. Offensichtlich war er auf der Straße ohne die in Paris vorgeschriebene Corona-Schutzmaske unterwegs. Als er ein Polizeiauto sah, sei er schnell in das Produktionsstudio gegangen, schilderte der Produzent. Die Aufnahmen der Überwachungskamera im Studio zeigen, wie die drei Polizisten dem Mann folgen und ihn durch die Tür drängen.

Es ist zu sehen, wie sie mehrere Minuten lang im Eingang des Studios auf Zecler einprügeln. Seine Mitarbeiter hätten die Beamten schließlich aus dem Studio drängen können. Später aufgenommene Fotos zeigen den Produzenten mit schweren Verletzungen im Gesicht. Die Polizisten gaben „Loopsider“ zufolge an, Zecler habe Widerstand geleistet und sei gewalttätig gewesen. Inzwischen wurde auch ein Protokoll veröffentlicht, in dem die Polizisten von Schlägen des Mannes gegen sie berichten. Die sind auf dem Überwachungsvideo des Studios allerdings nicht zu erkennen.

Wie aufgeladen die Stimmung in Frankreich wegen der Polizeigewalt ist, zeigen auch die Reaktionen der Verantwortlichen. Innenminister Gérald Darmanin erklärte, dass die im Moment suspendierten Beamten entlassen werden sollten, wenn ein Fehlverhalten festgestellt werde. Darmanin muss sich zudem am Montag in der Nationalversammlung zu den Vorfällen erklären. Selbst Premier Jean Castex sah sich genötigt, das Wort zu ergreifen. Er kündigte an, dass eine unabhängige Kommission an einer Neuformulierung des umstrittenen Artikels 24 arbeiten solle.