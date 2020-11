Terroranschlag oder Amoklauf? : Offenbar Tote bei Schusswechsel in Wiener Innenstadt

Einsatzkräfte der Polizei stehen am Schwedenplatz. In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Wien In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse in der Gegend um den Schwedenplatz gefallen. Das österreichische Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf.

