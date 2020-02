Bauern beklagen viel zu billige Lebensmittel : Saar-Politik gegen Mindestpreise für Essen

Saarbrücken/Berlin Bundesweit beklagen Bauern, dass Lebensmittel oft zu Dumpingpreisen verramscht werden. Nicht nur in Berlin ringt man um faire Lösungen.

In der saarländischen Politik herrscht große Skepsis darüber, Mindestpreise für Lebensmittel per Gesetz festzulegen. Um „artgerechte Tierhaltung und regionale Produkte“ zu gewährleisten, seien Fixpreise der „falsche Weg“, erklärte am Montag der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Funk. Zustimmung kam auch vom Koalitionspartner SPD.