20 Kilometer vom Saarland entfernt : Polnische MiG-29 Kampfflugzeuge sollen nach Ramstein verlegt werden – Einsatz in der Ukraine?

Saarbrückem/Ramstein Polen ist jetzt bereit, seine MiG-29 den USA bereitzustellen, die dann in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Dabei kommt auch Ramstein in der Pfalz ins Spiel.

Kampf-Flugzeuge aus Nato-Beständen, die der Ukraine im Kampf gegen die Invasoren aus Russland helfen sollen, könnten bald rund 20 Kilometer von der saarländischen Grenzen entfernt stationiert sein. Am Dienstagabend erklärte sich Polen bereit, all seine Jets vom Typ MiG-29 an die US-Luftwaffe zu liefern. Genannt wurde ausdrücklich Ramstein als Drehkreuz. Man sei sofort und ohne Kosten bereit, alle Mig-29-Jets in Ramstein zur Verfügung der USA zu stationieren, heißt es in einer Mitteilung der Regierung in Warschau von Dienstag. Polen verfügt über 28 solcher Flugzeuge.