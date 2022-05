Erneute verbale Attacke : Oskar Lafontaine: Grüne sind "größte Kriegstreiber in Deutschland"

Saarbrücken/Berlin Seiner Ex-Partei Die Linke prophezeit er ein baldiges Ende, wenn sich da nichts verändert. Den Grünen wirft er vor, ihren Friedenswillen über Bord geworfen zu haben. Und auch die Bundesregierung kanzelt Oskar Lafontaine in einem Interview ab.

In einem Interview mit der in Berlin erscheinenden linken Tageszeitung Junge Welt lässt er an fast keinem politischen Akteur in Deutschland ein gutes Haar, wie aus Zitaten des Politikers hervorgeht, die die Zeitung vorab veröffentlichte. So greift der 78-Jährige die Bundesregierung ebenso an wie die an ihr beteiligte Partei Die Grünen. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hingegen geht er weniger hart ins Gericht. Dafür bekommt seine letzte parteipolitische Heimat ihr Fett weg: Der Linken prophezeit der greise Saarländer einen baldigen Niedergang für immer, wenn sich da nicht bald was tut.