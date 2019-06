Ekrem Imamoglu wird Bürgermeister von Istanbul : Erdrutschsieg gegen Erdogans AKP

Klarer Wahlsieger: Ekrem Imamoglu am Sonntagabend im Büro seiner CHP in Istanbul. Foto: AP/Lefteris Pitarakis

Istanbul Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu hat die Wiederholung der Wahl in Istanbul mit neun Prozentpunkten Vorsprung klar für sich entschieden.

Binali Yildirim ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, wann das Spiel aus ist. Zeitgleich mit der Veröffentlichung der ersten offiziellen Ergebnisse bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der türkischen Metropole Istanbul am Sonntagabend tritt Yildirim vor die Kameras – und gesteht seine Niederlage ein. Er gratuliert dem Wahlsieger, dem Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu, zu dessen Erdrutschsieg. Imamoglu hat Yildirim und die Regierungspartei AKP in Istanbul nicht nur geschlagen, er hat sie mit einem Vorsprung von hunderttausenden Stimmen regelrecht gedemütigt. Neben Yildirim heißt der zweite große Verlierer Recep Tayyip Erdogan.