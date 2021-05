Säbelrasseln wegen Fischerei : Britische Kanonenbootpolitik vor der Kanalinsel Jersey

In den frühen Morgenstunden sticht die französische Armada in See. Vom Städtchen Carteret aus nehmen rund 50 Fischerboote gegen drei Uhr in der Dunkelheit Kurs in Richtung Atlantik. Ihr Ziel ist der etwa 30 Kilometer entfernte Hafen von Saint Helier, die Hauptstadt der Kanalinsel Jersey. Das erste, was sie zu Gesicht bekommen, sind Patrouillenboote der britischen Royal Navy. Die Marine hält Ausschau nach der französischen Flotte. Die Aktion der französischen Fischer ist der vorläufige Höhepunkt eines Streits, der sich seit Wochen zwischen Frankreich und Großbritannien hochschaukelt. Dabei geht es um die Vergabe von Fischereirechten im Zuge des Brexit. Mit ihrer Fahrt wollen die Seeleute gegen die Erteilung von Lizenzen zu protestieren, die ihrer Ansicht nach den Zugang zu den dortigen Gewässern zu sehr einschränken.

Die Fischereirechte in britischen Gewässern waren einer der Hauptstreitpunkte bei den Brexit-Verhandlungen gewesen. Erst Ende 2020 gelang nach zähem Ringen ein Durchbruch. Jersey ist als Kronbesitz nicht Teil des Vereinigten Königreichs, London ist aber für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich. Zuletzt goss die für die Meere zuständige französische Ministerin Annick Girardin mit der unverhohlenen Drohung der Kappung der Stromversorgung noch einmal Öl ins Feuer. Sie sagte sie sei „angewidert“ davon, dass Jersey in den aktuellen Lizenzen unter anderem einseitig festgelegt habe, wie lange französische Fischerboote in deren Gewässern sein dürften. Gemäß Brexit-Vertrag müsse es aber einen uneingeschränkten Zugang geben. Dann äußerte sie einen Satz, der nicht nur in Jersey für Aufsehen sorgte. In dem Abkommen seien auch Vergeltungsmaßnahmen enthalten, „und wir sind bereit, sie zu nutzen“, sagte Girardin. Sie erinnere daran, dass Frankreich Strom über Unterwasserkabel an Jersey liefere. Ein britischer Regierungssprecher sprach von „inakzeptablen und unverhältnismäßigen“ Warnungen. London arbeite eng mit der EU und Jersey zusammen und vertraue darauf, dass Frankreich „die Mechanismen unseres neuen Vertrags zur Lösung von Problemen nutzen wird“, sagte der Sprecher. Zur gleichen Zeit betonten die Behörden auf Jersey wiederholt, dass die neuen Lizenzen für die französischen Fischer in Einklang mit den Post-Brexit-Handelsvereinbarungen stünden.

Während die französischen Trawler vor Saint Helier kreuzten, wurde eine Delegation an Land zu Gesprächen empfangen. Hugo Lehuby vom Fischereikomitee der französischen Region Normandie versuchte, die Wogen etwas zu glätten. Cyril Piraud, einer der Emissäre, berichtete aufgebracht, dass die Behörden behaupteten, dass ihnen von französischer Seite nicht die richtigen Unterlagen übermittelt worden wären und deshalb die Lizenzen nicht ausgestellt werden könnten. Große Frustration machte sich breit.