Nach Einigung am Freitag Neuer Haushaltskompromiss der Ampel stößt auf harsche Kritik

Die mühsam errungene Einigung der Ampel-Regierung zum Bundeshaushalt 2025 stößt bei Opposition und Beobachtern auf Kritik. Für rechtlich riskant hält sie der Münchner Staatsrechtler Stefan Korioth. Als „das größte Problem bei diesem Kompromiss“ sieht er die hohe globale Minderausgabe an, also die Annahme, dass zwölf Milliarden Euro zwar verplant, am Ende voraussichtlich aber doch nicht ausgegeben werden. Dieses Instrument sei zwar üblich, aber nicht in der Höhe, sagte er dem Tagesspiegel. Es sei unklar, von welchen Erfahrungswerten die Koalition hier ausgehe. „Und daher stellt sich die Frage, ob hier nicht einfach eine Unterdeckung verschleiert werden soll“, so Korioth.