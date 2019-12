Esken und Walter-Borjans erstmals im schwarz-roten Koalitionsausschusses : Neue SPD-Spitze sendet Signale für Kooperation

Berlin Die neue SPD-Spitze hat trotz ihrer Skepsis gegenüber der großen Koalition Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit im Regierungsbündnis signalisiert. „Wir bringen die große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken vor dem ersten Treffen des schwarz-roten Koalitionsausschusses in neuer Zusammensetzung.

Söder sprach bei seiner Ankunft von einem atmosphärischem Treffen. Er brachte drei Schachteln Nürnberger Lebkuchen aus seiner Heimatstadt mit. Auf die Frage, ob er noch Risiken für den Fortbestand der Koalition sehe, sagte Söder: „Zu glauben, dass diese große Koalition jetzt schon in trockenen Tüchern wäre – das glaube ich nicht. Da muss noch hart gearbeitet werden. Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein.“