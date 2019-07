Juan Guaidó verliert an Zustimmung : Der Opposition geht die Puste aus

Rio de Janeiro Venezuela in der Schockstarre: Ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste ist Regierungschef Maduro noch immer an der Macht.

Es stagniert in Venezuela. Seit Monaten kommt der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó nicht voran. Nicolás Maduro beansprucht weiterhin die Macht im Land für sich. Jetzt kommt nach langem wieder Bewegung in die Sache. Regierung und Opposition wollen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die Gespräche unter norwegischer Vermittlung würden auf der Karibikinsel Barbados stattfinden, gab Oppositionsführer Guaidó am Sonntagabend (Ortszeit) via Twitter bekannt. Ein genaues Datum nannte er nicht. Bei dem Treffen solle über einen „Ausweg aus der Diktatur“ gesprochen werden, erklärte Guaidó. Im Mai war Norwegen bereits Gastgeber von Gesprächen zwischen Vertretern von Regierung und Opposition, die aber ohne Ergebnis ausgingen.

Guaidó erklärte, Ziele der Gespräche seien der Rücktritt von Staatschef Nicolás Maduro, die Bildung einer Übergangsregierung und freie Wahlen unter internationaler Beobachtung. Die venezolanische Regierung bestätigte die Gespräche offiziell nicht.

Wieder ein Zeichen dafür, dass es zäh werden wird. Fast so zäh wie das Bild, das Übergangspräsident Guaidó seit Monaten von sich und seinen Ambitionen vermittelt: In Caracas steigt er auf eine improvisierte Tribüne, die Ärmel seines Hemdes sind hochgekrempelt, der Schlips sitzt perfekt. In der linken Hand hält er das Megafon, mit der Rechten gestikuliert er und verkündet das rasche Ende der Regierung von Nicolás Maduro. So war es auch am Freitag wieder, am venezolanischen Nationalfeiertag. „Die letzten Tage der Diktatur sind gezählt. Wir müssen auf den Straßen bleiben. Wir dürfen nicht nachlassen“, rief er. Der letzte Satz klang fast flehentlich.

Es gab aber einen wichtigen Unterschied zu anderen Kundgebungen. Derzeit hören dem Oppositionsführer noch gerade ein paar Hundert, manchmal tausend Menschen zu. Vor Wochen, vor Monaten, vor allem vor dem Putschversuch vom 30. April waren es noch Zehntausende, manchmal Hunderttausende Venezolaner, die dem jungen Politiker lauschten, weil sie mit ihm die Hoffnung auf ein rasches Ende des chavistischen Regimes verknüpften.

„Die Luft ist raus“, sagt Maria Barrera. „Es kommen nur noch wenige Menschen, Guaidó muss sich eine andere Strategie ausdenken“, ergänzt die junge Frau, die für ein Investigativportal in Venezuelas Hauptstadt Caracas arbeitet, im Gespräch mit dieser Zeitung. Es sei so wie zu Beginn der aktuellen Bewegung Ende Januar: „Guaidó muss wieder auf Märkte gehen, an Straßenecken stehen und auf Monumente steigen, um die Leute zu erreichen.“ Und angesichts des Stillstands wächst der Druck von allen Seiten. Die einen Kräfte in der Opposition wollen eine militärische Invasion als Lösung forcieren, andere wollen an den Verhandlungstisch zurück.

Seit dem 23. Januar, als sich der bis dahin völlig unbekannte Politiker in seiner Funktion als Parlamentspräsident zum „Presidente encargado“, zum beauftragten Präsidenten Venezuelas erklärte, ist Guaidó mit seinem friedlichen Umsturzversuch kein Stück weitergekommen.

Trotz einer dramatischen Wirtschafts- und Versorgungskrise, trotz der Anerkennung von mehr als 50 Staaten auf der Welt und auch trotz der Hilfe der US-Regierung ist es Guaidó nicht gelungen, das autoritäre Maduro-Regime zu stürzen. Die Chavisten, die Venezuela seit mehr als 20 Jahren regieren, erweisen sich als widerstandsfähiger als erwartet.

Eine Rolle spielt dabei sicher die Unterstützung Russlands und Chinas für die Regierung. Die beiden Staaten haben Venezuela als Ort auserkoren, wo sie eine Machtprobe mit den USA von Donald Trump ausfechten können. Besonders zupass kommt ihnen dabei, dass Venezuela im „Hinterhof“ der Vereinigten Staaten liegt. Dort wo Washington zu bestimmen meint, was passiert.

Entscheidend sind aber vor allem die Fehleinschätzungen von Guaidó und seinen Leuten. Angefangen bei der missglückten Aktion vom 23. Februar, als er von Kolumbien und Brasilien aus Hilfs- und Nahrungsmittel nach Venezuela bringen wollte. Aber Guaidó unterschätzte völlig die Widerstandskraft der Sicherheitskräfte und dachte, die Nationalgarde würde angesichts der Hilfslieferungen die Grenze freiwillig öffnen.

Der erwünschte Nebeneffekt wäre der vermutliche Sturz Maduros gewesen. Nichts von dem geschah. Danach erlebte die Protestbewegung einen ersten Rückschlag. Die Venezolaner, über die Jahre daran gewöhnt, auf die Versprechen der Opposition nicht bauen zu können, begannen sich langsam von Guaidó abzuwenden.

Dann kam im März der wochenlange partielle Stromausfall, der, so bitter es klingt, der Regierung in die Hände spielte. Die Menschen waren noch mehr damit beschäftigt, ihren Alltag zu bewältigen. Und wer konnte, wanderte aus. Nach wie vor verlassen laut Hilfsorganisationen jeden Tag 5000 Menschen das Land, um woanders ein neues Leben aufzubauen.

Diese Menschen fehlen der Opposition auch, um eine dauerhafte Protestbewegung aufzubauen. Vier Millionen Menschen haben in den vergangenen Jahren den Chaos- und Krisenstaat bereits verlassen, weil sie angesichts der Wirtschafts- und Versorgungskrise um ihr Überleben fürchten. In einigen Ländern Lateinamerikas hat der Zuzug Hunderttausender Venezolaner Migrationskrisen ausgelöst.

Der entscheidende Wendepunkt aber sei der gescheiterte Putsch vom 30. April gewesen, sagt Maria Barrera. „Seither ist die Unterstützung für Guaidó im freien Fall.“ Die Menschen seien davon ausgegangen, dass die militärische Unterstützung für den Oppositionsführer existiere, wurden aber eines Besseren belehrt. Guaidó und die zunehmend uneinige Opposition haben bei den Venezolanern Erwartungen geweckt, die sich nicht erfüllen konnten. Auch die internationale Hilfe lässt nach. Die 50 Staaten, die den konservativen Politiker als rechtmäßigen Staatschef anerkannt haben, sind zunehmend mit eigenen Problemen beschäftigt. Zudem hat viele Unterstützer der Putschversuch befremdet. Auch Hauptverbündeter Trump wendet sich bei seinen Kriegsspielereien jetzt lieber Iran und Korea zu. Und er war Guaidós größter Helfer.