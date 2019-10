Einen Tag nach der Militäroffensive : Entsetzen und weltweite Appelle an die Türkei

Berlin/ROM/Istanbul Einen Tag nach Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordostsyrien herrscht weltweit Sorge vor einer unkontrollierbaren Eskalation: Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte ein Ende der Offensive und sagte, er verurteile scharf das türkische Vorgehen gegen die syrischen Kurden.

Die Verteidigungsminister Deutschlands und Litauens riefen die Türkei auf, eine weitere Destabilisierung im Nahen Osten zu unterlassen. Zugleich warnten Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihr Amtskollege Raimundas Karoblis am Donnerstag auf einer Militär­basis in Rukla vor den Folgen des türkischen Militäreinsatzes für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Deutschland und Litauen sind Teil der internationalen Anti-IS-Koalition. „Wir sehen, dass jede weitere Destabilisierung und Belastung der Region dazu führen wird, dass zumindest die Gefahr besteht, dass der IS-Terror erstarkt und damit auch die Gefahr des Exportes von Terror und Terroristen auch hier nach Europa gegeben ist“, sagte Kramp-Karrenbauer.