Migrationsbericht der Bundesregierung 2018 : Viele Europäer wollen nach Deutschland

Berlin/Saarbrücken Weniger Asylbewerber und mehr ausländische Studenten: Das Jahr 2018 liefert in Sachen Migration wichtige Erkenntnisse.

Wie viele Migranten leben in Deutschland? Und woher kommen sie? Einen Überblick liefert für das Jahr 2018 der aktuelle Migrationsbericht der Bundesregierung. Das Kabinett hat ihn an diesem Mittwoch verabschiedet. Die Grund­erkenntnisse: Deutschland ist besonders für Zuwanderer aus anderen europäischen Staaten attraktiv. Viele Menschen kommen, um hier zu arbeiten oder zu studieren. Die Zuwanderung aus humanitären Gründen ist weiter rückläufig.

Unter denjenigen, die einwandern, um in Deutschland zu arbeiten, bilden Bürger aus den Balkanstaaten wie Serbien, Bosnien und Herzegowina oder dem Kosovo die größte Gruppe. Bezogen auf alle Zuwanderer war 2018 wie schon 2017 Rumänien an der Spitze. Der Anteil bezogen auf alle Zuzüge lag bei 15,1 Prozent, gefolgt von Polen (9,2 Prozent) und Bulgarien (5,2 Prozent). Die Zuzüge aus Syrien machten 2018 dagegen nur 1,9 Prozent an der Gesamtzuwanderung aus. 2017 waren es noch 3,3 Prozent. Auch die Zahl der Asylbewerber ist das dritte Jahr in Folge gesunken. Nach aktuellen Zahlen aus dem Innenministerium wurden 2019 insgesamt 111 094 grenzüberschreitende Asylerstanträge gestellt – gut 14 Prozent weniger als im Jahr davor. Dabei handelt es sich um Anträge, denen eine Einreise nach Deutschland vorausging.