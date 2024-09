Entscheidung in der Union gefallen Merz wird Kanzlerkandidat – Saar-CDU-Chef: „Friedrich Merz ist führungsstark“

Stephan Toscani, der Landesvorsitzende der CDU Saar, sagte Friedrich Merz in einer Pressemitteilung am Mittag seine Unterstützung zu und beschwor wie zuvor Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Geschlossenheit der Union: „Wir als Union sind immer stark, wenn wir geschlossen sind. Deshalb begrüße ich die gemeinsame, einvernehmliche Klärung der Kandidatenfrage zwischen Friedrich Merz und Markus Söder. Jetzt kommt es darauf an, in dieser Geschlossenheit auch in die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl zu gehen und zusammen für die Ablösung der roten Ampel in Berlin zu kämpfen. Klar ist: Die Union hat gleich mehrere Kandidaten, die es könnten – die SPD hat nur Scholz, der jetzt seit drei Jahren zeigt, dass er es nicht kann“, so Toscani.